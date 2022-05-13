Генштаб: ВСУ уничтожили 200 вражеских самолетов

Генштаб: ВСУ уничтожили 200 вражеских самолетов
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 26 900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1205 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 542 (+8) ед,
  • РСЗО - 193 (+2) ед,
  • средств ПВО – 88 (+1) ед,
  • самолетов – 200 (+1) ед,
  • вертолетов – 162 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
  • крылатых ракет - 95(+1),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,
  • специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском направлении.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics