Генштаб: ВСУ уничтожили 200 вражеских самолетов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 26 900 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1205 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,

артиллерийских систем – 542 (+8) ед,

РСЗО - 193 (+2) ед,

средств ПВО – 88 (+1) ед,

самолетов – 200 (+1) ед,

вертолетов – 162 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),

крылатых ракет - 95(+1),

кораблей /катеров - 13(+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,

специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском направлении.

Данные уточняются.