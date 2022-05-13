Глава ОВА: второй день РФ бьет по Авдеевскому коксохиму
Российские войска обстреливают все без исключения общины Донецкой области, горячее всего – в направлении Авдеевки. Об этом глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своем официальном Телеграм-канале.
По словам Кириленко, самые активные обстрелы – на Авдеевском направлении. Второй день подряд россияне наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу – 1 работник ранен, повреждена часть оборудования. Город обесточен.
В Торецке 12 мая был ранен 1 человек, повреждены 5 домов. В Светлодарске – повреждены 2 дома, их жители уже были эвакуированы.
На Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать украинскую оборону – обе попытки были отражены Вооруженными силами Украины.
"Самой болезненной точкой остается Мариуполь, где стальные ребята ценой титанических сверхусилий держат оборону Азовстали под постоянными ударами авиации, ракет, кораблекрушений, танков и артиллерии. Украинское государство обращается ко всему миру, в международные организации с призывом спасти жизнь наших воинов. Верим, что будем услышаны", – написал Кириленко.