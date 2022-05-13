Украиснкий необанк monobank возобновил рассрочку и покупку частями, сообщает Новое время.

Об этом в Telegram написал сооснователь банка Олег Гороховский.

"Утром возобновили кредитование. Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд гривен кредитных лимитов на рассрочку и Покупку частями" , — написал Гороховский.

Ранее Гороховский сообщал, что клиенты получат сообщение в приложении monobank о восстановление лимитов. Банк планировал выдать по этим программам около 10 миллиардов гривен.