Monobank возобновил рассрочку и покупку частями
Украиснкий необанк monobank возобновил рассрочку и покупку частями, сообщает Новое время.
Об этом в Telegram написал сооснователь банка Олег Гороховский.
"Утром возобновили кредитование. Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд гривен кредитных лимитов на рассрочку и Покупку частями", — написал Гороховский.
Ранее Гороховский сообщал, что клиенты получат сообщение в приложении monobank о восстановление лимитов. Банк планировал выдать по этим программам около 10 миллиардов гривен.