WSJ: Россия вынуждена продавать танкеры из-за санкций

WSJ: Россия вынуждена продавать танкеры из-за санкций
Фото: Совкомфлот

Российская судоходная компания Совкомфлот продала "около дюжины судов" покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций, сообщает Корреспондент.

Об этом накнуне сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Совкомфлот продал пять танкеров дубайской Koban Shipping и четыре газовоза сингапурской Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, который стал владельцем судов.

Совкомфлот также ведет переговоры с компаниями, включая China Merchants Group, чтобы продать другие танкеры, сказали собеседники газеты. По их словам, конечные владельцы ряда продаваемых судов могут быть неизвестны в течении некоторого времени.

Судовые брокеры заявили, что некоторые из проданных судов сменили названия и регистрируются под разными флагами, чтобы застраховаться.

В Совкомфлоте ранее заявляли, что "к продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений".

ПАО Совкомфлот – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

По данным на конец февраля, список флота собственных и зафрахтованных судов Совкомфлота состоял из 134 судов. Список включал 108 танкеров различных классов, 14 газовозов и 11 специализированных судов.

Напомним, с 18 апреля ЕС закрыл все свои порты для кораблей России. Исключения распространяется лишь на те корабли, которые подали сигнал SOS (Mayday). Решения касательно таких судов будут приниматься индивидуально.

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