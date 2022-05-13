Залужный: РФ использует сверхзвуковые ракеты из-за потерь в авиации

Причиной перехода РФ к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет является отказ от применения авиации, которая несет потери. Как написал на своей официальной странице в Facebook﻿ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, об этом он говорил по телефону с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По словам Главнокомандующего ВСУ, ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.

"В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам. Так, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК "Стингер". Одной из причин использования противником этой тактики является отказ от применения авиации, которая несет большие потери", – написал Залужный.

По его словам, при телефонном разговоре генерал Милли также спросил, что для Залужного означает победа.

"Это действительно важный вопрос. Для меня победа – это уничтожение врага, который находится на нашей земле, и освобождение всех захваченных им территорий", – написал Главнокомандующий ВСУ.

Также он проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке, которая, по его словам, остается сложной.

"Однако, наше настроение боевое, и мы нацелены только на Победу", – подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность народу и правительству США за оказанную помощь.