СБУ заявила о разоблачении 13 иностранных журналистов, работавших по заказу РФ

С начала полномасштабного российского вторжения власти Украины запретили въезд в страну 13 иностранным журналистам, работавшим в интересах РФ, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении СБУ.

Как рассказали в ведомстве, попавшие в черный список представители СМИ готовили заказные материалы для кремлевской пропаганды.

"В своих провокационных сюжетах они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска" , — говорится в сообщении.

В связи с этим указанным иностранцам запрещен въезд в Украину сроком 3 года.