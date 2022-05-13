СБУ заявила о разоблачении 13 иностранных журналистов, работавших по заказу РФ
С начала полномасштабного российского вторжения власти Украины запретили въезд в страну 13 иностранным журналистам, работавшим в интересах РФ, сообщает Новое время.
Об этом говорится в заявлении СБУ.
Как рассказали в ведомстве, попавшие в черный список представители СМИ готовили заказные материалы для кремлевской пропаганды.
"В своих провокационных сюжетах они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска", — говорится в сообщении.
В связи с этим указанным иностранцам запрещен въезд в Украину сроком 3 года.