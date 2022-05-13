Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран Группы семи в Германии.

По его словам, работа по согласованию шестого пакета санкций продолжается.

"В понедельник министры иностранных дел будут рассматривать этот вопрос, и я сделаю новый политический толчок для договоренности. Я убежден, договоренность у нас будет. Нам нужна эта договоренность и она у нас будет. Потому что нам нужно избавиться от нефтяной зависимости от России" , - подчеркнул Боррель.

"Мы должны понять конкретные обстоятельства каждого из 27 государств-членов. Но если не будет договоренности на уровне послов, в понедельник министрам нужно дать политический толчок к этому. Я приложу усилия для этого" , - добавил он.

Как сообщалось, отдельные страны Европейского Союза допускают отсрочку нефтяного эмбарго против России, чтобы не задерживать другие меры из шестого санкционного пакета – если не получится убедить Венгрию поддержать его в нынешнем виде.