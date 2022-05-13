Азов: всю ночь продолжались обстрелы Азовстали

Азов: всю ночь продолжались обстрелы Азовстали
Фото: Скриншот видео

В течение всей ночи 13 мая российские оккупанты обстреливали из артиллерии и авиации территорию "Азовстали", сейчас идет штурм меткомбината российской пехоты на бронетехнике, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, позывной "Калина" в комментарии.

"Всю ночь продолжались обстрелы. Авиационные и артиллерийские. Продолжается штурм завода с помощью пехоты. То есть пехота штурмует с помощью бронетехники и танков, артиллерийских обстрелов", - сказал он.﻿

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