Азов: всю ночь продолжались обстрелы Азовстали

В течение всей ночи 13 мая российские оккупанты обстреливали из артиллерии и авиации территорию "Азовстали", сейчас идет штурм меткомбината российской пехоты на бронетехнике, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, позывной "Калина" в комментарии.