Азов: всю ночь продолжались обстрелы Азовстали
В течение всей ночи 13 мая российские оккупанты обстреливали из артиллерии и авиации территорию "Азовстали", сейчас идет штурм меткомбината российской пехоты на бронетехнике, сообщает Украинская правда.
Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, позывной "Калина" в комментарии.
"Всю ночь продолжались обстрелы. Авиационные и артиллерийские. Продолжается штурм завода с помощью пехоты. То есть пехота штурмует с помощью бронетехники и танков, артиллерийских обстрелов", - сказал он.