Wizz Air выделила для украинцев 10 тысяч бесплатных билетов в Британию

Авиакомпания Wizz Air выделила для украинских переселенцев, следующих в Лондон, 10 тысяч бесплатных билетов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда Стива Моргана, в кооперации с которым была запущена инициатива. Также ее поддержали организации Choose Love, Shapiro Foundation и Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

Украинцы смогут бесплатно путешествовать из соседних с Украиной стран Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в поддержку британской правительственной визовой схемы "Дом для Украины". В рамках этой программы Соединенное Королевство выдало украинцам более 95 тысяч виз, из которых более 37 тысяч уже прибыли в Британию.

Совместная инициатива продлится с 14 мая по 15 июня 2022 года. Заказать бесплатный билет можно по ссылке: https://wizzair.com/#/rescue.

При бронировании пассажирам нужно будет ввести номер своего загранпаспорта Украины, чтобы получить бесплатные билеты, а также предъявить свой украинский паспорт и необходимые визовые/проездные документы при регистрации.

Венгерская авиакомпания Wizz Air имеет флот из 149 самолетов Airbus A320 и A321.