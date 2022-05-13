CNN: журналисты установили имя генерала, руководившего обстрелом Харькова

С первых дней войны против Украины РФ обстреливала Харьков запрещенными кассетными боеприпасами. Командовал действиями оккупантов по захвату города генерал-полковник армии РФ Александр Журавлев, который ранее руководил одной из самых жестоких российских операций в сирийской войне. Об этом говорится в расследовании журналистов CNN, сообщает Корреспондент.

Издание расследовало обстрелы Харькова 27-28 февраля и подтвердило, что 11 мест были поражены кассетными боеприпасами. В конце марта Организация Объединенных Наций заявила, что с начала вторжения на Украину было сброшено не менее двух десятков кассетных боеприпасов.

Посредством анализа спутниковых снимков в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) и наземных расследований журналисты установили бригаду захватчиков, которые били по городу, и их командира. Все они относились к 79-й российской реактивной артиллерийской бригаде, базирующейся в Белгородской области. Это подразделение подчиняется непосредственно руководству Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ, одного из пяти военных округов путинской армии в западной части страны-агрессора. И руководит им генерал-полковник Александр Журавлев.

Несколько военных экспертов сообщили, что он является единственным офицером, имеющим полномочия отдавать приказ о ракетной атаке Смерчами в своем районе. Ведь поскольку это дорогое оружие, оно требует одобрения старшего.

57-летний Журавлев получил звание советского офицера в 1980-х годах, когда служил в бывшей Чехословакии в составе группы российских войск. После распада СССР вернулся в Россию, сначала служил в танковых частях. Трижды направлявшийся в Сирию, он впервые стал командующим российскими войсками в стране во время своего второго пребывания в июле 2016 года. Руководство Журавлева катализировало штурм восточного Алеппо. После того, как он принял бразды правления, российские военные быстро усилили свои атаки на город, удерживаемый повстанцами, и завершили осаду, что привело к большому числу погибших и запуску тактики, которая определила вмешательство России в Сирии: осадить, морить голодом, бомбить и заставить подчиниться.

Кремль и Минобороны России не ответили на запрос CNN о комментариях.