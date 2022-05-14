Министр энергетики: добыча угля но госшахтам упала на 37% с начала войны
Добыча угля по государственным шахтам упала на 37% с начала войны, Украина потеряла три шахты на временно оккупированных территориях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Но несмотря на такие результаты, он не видит проблем с накоплением угля.
"Есть несколько направлений, которые мы сейчас прорабатываем. Эта проблема будет решена, но детали не буду разглашать", - заявил Галущенко.
Он подчеркнул, что в следующем отопительном сезоне всем украинским потребителям хватит электроэнергии и газа.