В МИД Финляндии озвучили срок подачи заявки на членство в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны" , - сказал он.

По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия.