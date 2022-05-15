Канада отменила пошлины на металлургическую продукцию из Украины – посол
Канада прекратила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины. Они действовали более 20 лет, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявила посол Украины в Канаде Юлии Ковалив.
Посол приветствовала решение Канадского международного торгового трибунала, которое, по ее словам, поможет украинским металлургическим заводам после восстановления овладевать новыми рынками.
"С августа 2001 года на плоский горячекатаный углеродный прокат происхождением из Украины в Канаде действовали пошлины в размере 77%, что фактически лишало наших производителей экономического стимула экспортировать свою продукцию в Канаду. Через 20 лет, наконец, украинскую стальную продукцию снова можно будет экспортировать в Канаду", - говорится в сообщении.