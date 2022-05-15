Канада отменила пошлины на металлургическую продукцию из Украины – посол

Канада прекратила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины. Они действовали более 20 лет, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявила посол Украины в Канаде Юлии Ковалив.

Посол приветствовала решение Канадского международного торгового трибунала, которое, по ее словам, поможет украинским металлургическим заводам после восстановления овладевать новыми рынками.