Турция, Финляндия и Швеция обсудили политику "открытых дверей" НАТО

Главы внешнеполитических ведомств Турции, Финляндии и Швеции обсудили политику "открытых дверей" НАТО. Консультации провели из-за позиции Анкары, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде в Twitter.

"Важная встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО" , - пишет Линде.

До этого она писала, что попробует переубедить вместе с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. При этом Анкара готова к обсуждению вопроса.