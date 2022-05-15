Советник мэра: войска РФ сбросили на "Азовсталь" зажигательные или фосфорные бомбы

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские военные применили против защитников на "Азовстали" то ли зажигательные, то ли фосфорные бомбы, сообщает Украинская правда.

"Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам).

Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тысяч градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно" , – заявил он.

По словам Андрющенко, "ад сошел на землю, в "Азовсталь".