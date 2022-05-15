"Укрзализныця" переименовала поезд на Калуш в "Стефания Экспресс"

"Укрзализныця" переименовала поезд на Калуш в "Стефания Экспресс"
Фото: Facebook

В Украине поезд 43 Киев — Ивано-Франковск в расписании этого года официально назовут Стефания Экспресс в честь песни группы Kalush Orchestra, принесшей Украине победу в Евровидении-2022, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней Стефания. Кстати, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы", – отметил он.

Камышин добавил, что это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы.

Напомним, 14 мая Украина победила в Евровидении 2022 года. Победу стране принесла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Это третья победа Украины на международном песенном конкурсе.

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