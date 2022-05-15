Bloomberg: ЕС может ограничить цены на газ на случай перебоев поставок из РФ

Европейский Союз может ограничить цены на природный газ, чтобы избежать высоких затрат, если Россия значительно ограничит или перекроет поставки. Еврокомиссия планирует меры вмешательства на энергетическом рынке в рамках пакета мер по замене импорта российского газа после вторжения в Украину, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно проекту документа, Еврокомиссия намерена рекомендовать договориться об общих принципах, чтобы подготовиться к региональной или общеевропейской чрезвычайной ситуации, когда газовые рынки больше не могут соответствовать спросу и предложению. Меры должны быть временными и не применяться после начала июня 2023 года.

Обеспокоенность по поводу поставок газа оказывает давление на европейские энергетические рынки, поскольку Москва отвечает на меры ЕС своими собственными ограничениями против некоторых газовых компаний в регионе. Неопределенность в отношении того, как импортеры из ЕС должны платить за российский газ, чтобы избежать нарушения санкций, также была проблемой в течение нескольких недель.

Введение максимальной регулируемой цены в чрезвычайной ситуации будет ограничено ее продолжительностью, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте комиссии. Документ все еще может измениться до принятия, запланированного на 18 мая.