Генштаб сообщил обновленные данные о потерях войск РФ

Генеральный штаб ВСУ сообщил﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике с начала вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 27400 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1220 (+2),

боевых бронированных машин - 2958 (+24),

артиллерийских систем - 555 (+4),

РСЗО - 195,

средств ПВО - 89 (+1),

самолетов - 200,

вертолетов - 164 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 416 (+5),

крылатые ракеты - 95 (+0),

кораблей / катеров - 13,

автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28),

специальной техники - 42.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.