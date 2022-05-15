Генштаб сообщил обновленные данные о потерях войск РФ
Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике с начала вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 27400 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1220 (+2),
- боевых бронированных машин - 2958 (+24),
- артиллерийских систем - 555 (+4),
- РСЗО - 195,
- средств ПВО - 89 (+1),
- самолетов - 200,
- вертолетов - 164 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 416 (+5),
- крылатые ракеты - 95 (+0),
- кораблей / катеров - 13,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28),
- специальной техники - 42.
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.
Данные уточняются.