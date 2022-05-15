Генштаб сообщил обновленные данные о потерях войск РФ

Генштаб сообщил обновленные данные о потерях войск РФ
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ сообщил﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике с начала вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

    • личного состава - около 27400 (+200) человек ликвидировано,
    • танков - 1220 (+2),
    • боевых бронированных машин - 2958 (+24),
    • артиллерийских систем - 555 (+4),
    • РСЗО - 195,
    • средств ПВО - 89 (+1),
    • самолетов - 200,
    • вертолетов - 164 (+1),
    • БПЛА оперативно-тактического уровня - 416 (+5),
    • крылатые ракеты - 95 (+0),
    • кораблей / катеров - 13,
    • автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28),
    • специальной техники - 42.

    Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

    Данные уточняются.

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