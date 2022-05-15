ГУР: около 2,5 тысячи "кадыровцев" участвовали во вторжении РФ в Украину

В военном вторжении России в Украину участвовало около 2,5 тысячи так называемых "кадыровцев" - военных из чеченской республики, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России.

В ГУР отметили, что основной их задачей было устрашение и геноцид Украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем.

После того как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступающие подразделения российских войск и показательно расстреливать тех, кто отказывался воевать.

Как подчеркнули в ГУР, с позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, "кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok".

"Показательно, что несмотря на показушную обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тик-токеров, даже вне зоны активных боевых действий из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию", - добавили в ГУР.

Военная разведка обнародует список, состоящий из 2425 военных чеченской республики РФ, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось, 8 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что, по имеющейся информации, в Буче Киевской области основные военные преступления совершались в тех местах, где стояли части "кадыровцев" и бурят.