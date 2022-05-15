Родные защитников "Азовстали" отправились в Турцию на встречу с Эрдоганом

Родные бойцов "Азова" отправились в Турцию, чтобы поблагодарить президента Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения защитников Мариуполя, сообщает Укринформ.

Об этом написала в Фейсбуке жена одного из военных "Азова" Наталья Зарицкая.

"Мы, родные защитников Мариуполя, находящиеся на «Азовстале», отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации наших родных в Турцию", - сообщила Зарицкая.

Она также отметила, что родные бойцов просят Эрдогана объединить усилия с лидером Китая Си Цзиньпинем и вместе помочь уволить наших героев. Потому что Путину будет трудно отказать, если он к нему обратится в качестве посредника в вопросе экстракции именно Си Цзиньпинь, считает Зарицкая.

Как сообщалось, в укрытиях заблокированного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 600 тяжелораненых бойцов, которым из-за отсутствия медикаментов и нехватки медиков не могут оказать надлежащую помощь. Территорию меткомбината постоянно обстреливают из всех видов вооружения и пытаются штурмовать.

Украина вовлекает ряд стран мира, среди которых Израиль, Швейцария, Турция, Финляндия к процессу переговоров с Россией по освобождению военных из «Азовстали».

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что спецоперация по эвакуации из Азовстали начнется с спасения тяжелораненых военнослужащих и будет проходить в несколько этапов.

Ранее Украина предложила России обменять тяжелораненых бойцов из Азовстали на пленных россиян.