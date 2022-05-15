ОК "Юг" сообщило, сколько российских кораблей в Черном море
В Черном море продолжают находиться два российских корабля – носителя крылатых ракет и пять больших десантных кораблей РФ, сообщает УНИАН.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Психологическое давление и угроза ракетных ударов с моря актуальность не теряют", – говорится в сообщении.
Также в командовании напомнили, что в Одесской области штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу вражескую морскую мину:
"Ситуация под контролем соответствующих подразделений Военно-Морских Сил ВСУ. Мина будет обезврежена специалистами подрывной команды".
Местных жителей предупреждают: купаться опасно, южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит и зона опасности.