Замгенсека НАТО: вторжение России на территорию Украины теряет импульс

Военное наступление России на территории Украины ослабевает. В НАТО верят в победу нашей страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Sky News.

В Берлине состоялась встреча дипломатов НАТО, с целью обсуждения дальнейшей поддержки Украины в войне против России и решения Финляндии, а также Швеции касаемо вступления в состав Альянса.

"Жестокое вторжение (России, - ред.) теряет темп. Мы знаем, что благодаря храбрости украинского народа и армии, а также с нашей помощью Украина может выиграть эту войну" ,- заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону оказание помощи Украине.

Между тем Финляндия уже официально подает заявку на вступление в НАТО.