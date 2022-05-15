Бербок пообещала Финляндии и Швеции скорейшее вступление в НАТО

Члены Североатлантического альянса быстро рассмотрят вопрос принятия двух новых членов – Финляндии и Швеции, сообщает Укринформ.

Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала в воскресенье в Берлине, где 14-15 мая прошла встреча глав МИД стран НАТО.

«НАТО – это альянс открытых дверей, и поєтому мы приветствуем Финляндию и Швецию, если их парламенты, их общества решат это сделать (стать членами НАТО – ред.)», - заявила политик журналистам на полях встречи.

Она уверена, что Финляндию и Швецию быстро примут в Альянс, что все 30 стран не хотят воспрепятствовать быстрому присоединению этих двух государств. В частности, по ее словам, Германия быстро ратифицирует соответствующий документ.

Бербок также отметила, что Швецию и Финляндию в НАТО «толкнул» сам президент РФ Путин.

Как сообщалось, министры внешнеполитических ведомств двух стран рассказали о продвижении Финляндии и Швеции на пути в НАТО в первый день неформальной встречи глав МИД стран Альянса в субботу. Оба государства уже давно являются партнерами НАТО. Принять решение о необходимости членства, причем в ближайшей переспективе, их заставила агрессия России против Украины.

Тем временем Москва уже заявила, что рассматривает вступление в блок Финляндии, с которой имеет почти 1300 километров общей границы, как угрозу своей безопасности.