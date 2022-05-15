Защитники "Азовстали" пьют техническую воду и имеют малые запасы пищи

Защитники "Азовстали" имеют большие проблемы с едой и водой, сообщает УНИАН.

Об этом во время пресс-конференции заявили жены военных.

Юлия - жена бойца Арсения Федосюка сообщила, что военные почти не имеют возможности выйти из наверх, потому что находятся под постоянными обстрелами.

"Большую часть времени они находятся в бункере, потому что идут постоянные бомбардировки. Это трехтонные бомбы, это авиация, которая работает постоянно, это артиллерия корабельная и наземная, это танки. Они по три дня не выходили на поверхность... Они буквально не видят солнца, они дышат грибком, которого очень много, а когда выходят, то ищут воду, ищут еду", - добавила Юлия.

Также жены военных сообщили, что воды на "Азовстали очень мало, и приходится пить техническую воду.

"Очень маленькое количество еды осталось, пьют один стакан технической воды в день. Имели связь несколько часов назад. Меня поразила новость, что забрасывают фосфорными бомбами "Азовсталь". Я спросила его, все ли хорошо. Он сказал: "Держимся", - сообщила Екатерина - жена командира "Азова" Дениса Прокопенко.

Как сообщалось, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.