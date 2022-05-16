Советник мэра: россияне блокируют выход из бункеров Азовстали

Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров Азовстали. Большинство наземных операций ведутся на периметре завода. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Азовсталь. Главное. Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных действий ими ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов" , - написал он.

Он также назвал очередным фейком сообщения росСМИ о том, что якобы 10 воинов вышли из Азовстали с белыми флагами.