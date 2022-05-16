Валютный рынок в условиях войны: день 82-й

В понедельник 16 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

Информация по торгам на межбанке на сайте НБУ не обновилась: последние данные – за среду 11 мая. Согласно этим данным, общий объем операций на межбанке в среду в долларовом эквиваленте уменьшился на 4,47 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 92,45 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 92,19 млн долларов, в евро – на 0,26 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 11 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 28 млн долларов: на 280,5 млн долларов было подано заявок на покупку и на 180,5 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,5009 гривен, а продают по 30,8059 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 16 мая снизился на 7 645,3 млн и составил 54 861,25 млн гривен.

В прошлую пятницу Национальный банк приобрел военных облигаций еще на 10 млрд гривен. Всего же за прошлую неделю портфель военных ОВГЗ Нацбанка вырос на 50 млрд гривен.

Рост курса наличного доллара в столице в понедельник остановился. Сегодня в обед ценник на продажу «американца» в Киеве колебался в пределах 34,50-34,60 гривен. В то же время в областных центрах нет единства в направлении тренда: в одних городах доллар дорожал, в других, наоборот, падал в цене. Так в Днепре сегодня доллар подешевел до 34,40 гривен (в прошлую пятницу продавали по 34,70-34,80), а в Одессе, наоборот, подорожал с 34,30-34,40 до 34,60-34,70 гривен.

Евро на FOREX в понедельник пытается развить восходящую коррекцию после того, как в прошлую пятницу был установлен очередной пятилетний минимум – 1,0349 доллара. А вот наличный евро подешевел по сравнению с прошлой пятницей примерно на 20 копеек, до 36,20-36,30 гривен.

Биткоин, цена которого на прошлой неделе падала до 26700$ за монету, не оставляет попыток вырасти. В ночь с воскресенья на понедельник его цена на бирже Binance﻿ доходила до 31460$. К моменту написания статьи биткоин опять подешевел и торгуется в широком диапазоне 29200-30200$ за 1BTC. Инвесторы надеются на продолжение роста. Желающих купить биткоин по-прежнему в 2 раза больше, чем продавцов.