Shell прекращает продажу топлива в РФ

Британская компания Shell Plc объявила о прекращении продажи топлива на своих АЗС в России. Об этом пишут росСМИ, сообщает UBR.

"Автозаправки компании Shell перестают продавать топливо в России, работать будут только магазин и кафе на заправках" , – отмечается в заявлении .

В середине мая Shell объявила о продаже сети заправок "Лукойлу". Ранее начала выводить сотрудников из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром" ввиду сворачивания инвестиций в ответ на войну в Украине.