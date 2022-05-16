Генштаб: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Изюме

На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Зеркало недели.

Военные подчеркнули, что основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении.

"На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на Государственную границу Украины. Ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм" , - отметили в Генштабе﻿ ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг безуспешно пытался вести боевые действия в направлении Терновой.

На Славянском направлении противник силами подразделений из состава 20 общевойсковой армии, осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление. В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, размещавшихся в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов.

На Донецком направлении противник производил огненное поражение подразделений украинских войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе Шандриголового. В направлении Лимана, по результатам боевых действий, успеха не имеет, пытается усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери.

На Авдеевском направлении враг действовал в направлении Сухой Балки, совершил обстрелы отдельных позиций Сил обороны кассетными боеприпасами.

На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. В районе Горного русские оккупанты понесли потери и отошли.

На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не было.

В Мариуполе основные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по Малиновке. Принимает меры по логистическому обеспечению войск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.