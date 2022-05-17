НПУ: суд арестовал 434 железнодорожных вагона российских компаний
Суд наложил арест на железнодорожные вагоны российских компаний на сумму более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В настоящее время 434 вагона переданы в управление в АРМА с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами.
Вырученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ.
"Ввиду полномасштабной агрессивной войны, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов, по ходатайству Офиса Генерального прокурора на указанные вагоны был наложен арест", - говорится в сообщении.