НПУ: суд арестовал 434 железнодорожных вагона российских компаний

Суд наложил арест на железнодорожные вагоны российских компаний на сумму более 300 млн грн.﻿ Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В настоящее время 434 вагона переданы в управление в АРМА с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами.

Вырученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ.