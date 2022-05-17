Глава Сумской ОВА: продолжается бой на севере области

В Сумской области на севере Шосткинского района продолжается бой с российскими оккупантами, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды.

Об этом по состоянию на 14.00 17 мая сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами" , - написал он.

Он добавил, что с самого утра продолжаются обстрелы Сумской области с территории России.

"Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич" , - говорится в сообщении.

Обновлено. Живицкий уточнил, что прорыв государственной границы не зафиксирован. Провокационные обстрелы с территории России продолжаются.