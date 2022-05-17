Валютный рынок в условиях войны: день 83-й

Во вторник 17 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 13 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 73,59 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 140,18 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 139,72 млн долларов, в евро – на 0,46 млн долларов в эквиваленте. Уже четвертый день подряд операции в евро имеют очень незначительный объем.

По данным Нацбанка, 13 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 58,4 млн долларов: на 216,9 млн долларов было подано заявок на покупку и на 158,6 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,8015 гривен, а продают по 31,1095 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 17 мая вырос на 1 621,07 млн и составил 56 482,32 млн гривен.

Cегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 6 месяцев и 1,5 года. Напомним, неделей ранее Минфин разместил таких ценных бумаг на сумму 4,74 млрд гривен.

Сегодня на наличном валютном рынке возобновился рост курса доллара. Еще утром в столице «американца» продавали по 34,50-34,55 гривен, но к моменту написания статьи ценник вырос на 25 копеек, до 34,75-34,80 гривен. Еще больше подскочил курс доллара в областных центрах. Так, в Харькове доллар сейчас продают по 34,80 гривен, Одессе – по 34,90 гривен, а в Черкассах – по 35,30 гривен. Что вызвало очередной скачок курса, пока неизвестно.

Евро на FOREX во вторник продолжил рост, начавшийся в прошлую пятницу, и к моменту написания статьи достиг отметки 1,0555 доллара. Растет и наличный евро в Украине: еще вчера в столице его можно было купить по 36,20-36,30 гривен, а сегодня – уже по 36,60-36,70 гривен; рост за сутки составил 40 копеек.

Цена на биткоин продолжает совершать резкие колебания. Вчера вечером на бирже Binance﻿ биткоин подешевел до 29087,04$, а сегодня перед обедом вырос до 30788,37$. По мнению аналитиков, крупные игроки выкупают все снижения в район 29000 долларов за монету, наращивая свои запасы. Таким образом они готовятся к предстоящему росту цены биткоина, когда доллар в мире вновь начнет слабеть.