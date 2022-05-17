Минобороны: у армии РФ больше нет преимущества в воздухе

У врага больше нет преимущества в воздухе, хотя вероятность воздушных ударов все еще сохраняется. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сохраняется вероятность воздушных ударов по всей территории Украины. Если до 24 февраля считалось, что украинского ПВО почти нет, то сейчас констатируем - у противника нет преимущества в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней" , - отметила она.

Она также уточнила, что, разумеется, есть попадания ракет в определенные объекты, но сбитых вражеских целей гораздо больше.