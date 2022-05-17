Завод Coca-Cola под Броварами возобновляет производство

Украинский завод производителя напитков "Кока-кола Бевериджес" возобновляет работу в поселке Великая Дымерка Броварского района Киевской области. До конца мая планируют включить мощности на 100%. Об этом рассказал директор по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Андрей Бублик, сообщает UBR.

Согласно материалам "Forbes Украина", на предприятии уже наладили производство напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, а также запустили экспорт продукции в Молдову. В то же время компания не отказывается от импорта в Украину продукции из Чехии и Польши во избежание дефицита.

"Снабжение возобновляем постепенно, потому что не можем одновременно удовлетворить потребность украинского рынка" , – говорит Бублик.

Директор по корпоративным связям рассказал, что производственные линии завода не пострадали, но полноценно возобновить производство сразу не удается из-за проблем со снабжением сырьем и другими компонентами.

Из-за обстрелов на предприятии была разрушена электростанция и частично офисное здание. Остальные помещения и склады пострадали некритично.

"Даже если линии не пострадали, то электростанция была уничтожена и восстановление довоенного формата потребует многомиллионных инвестиций" , – объясняет Бублик.

Напомним, завод Coca-Cola под Броварами попал под обстрел в начале марта.