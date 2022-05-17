Губернатор Белгородской области РФ заявил об обстреле
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков снова заявил об обстреле со стороны Украины. Об этом губернатор сообщил в Telegram, сообщает Украинская правда.
"Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший – ранение легкой степени тяжести", - написал он.
Как уточнил Гладков, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Также он заявил о разрушениях, но без деталей.