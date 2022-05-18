Возле Чернобыльской зоны произошел лесной пожар
В Киевской области произошел пожар возле села Страхолесье (Вышгородский район) недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Во вторник, 17 мая, вблизи села Страхолесье возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара пожарные спасли местную жительницу.
18 мая в 02.10 спасатели локализовали пожар на площади 45 гектаров.
"По состоянию на 09:00 наблюдается тление сухой травы и пней. К тушению привлечены 16 спасателей и 4 ед. техники. Также наблюдаются осадки в виде дождя", - говорится в сообщении.
О причинах пожара пока не сообщается.