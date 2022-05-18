Возле Чернобыльской зоны произошел лесной пожар

В Киевской области произошел пожар возле села Страхолесье (Вышгородский район) недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщила﻿ Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Во вторник, 17 мая, вблизи села Страхолесье возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара пожарные спасли местную жительницу.

18 мая в 02.10 спасатели локализовали пожар на площади 45 гектаров.

"По состоянию на 09:00 наблюдается тление сухой травы и пней. К тушению привлечены 16 спасателей и 4 ед. техники. Также наблюдаются осадки в виде дождя" , - говорится в сообщении. ﻿

О причинах пожара пока не сообщается.