Валютный рынок в условиях войны: день 84-й

В среду 18 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 16 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 20,04 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 160,22 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 159,85 млн долларов, в евро – на 0,37 млн долларов в эквиваленте. Уже пятый день подряд операции в евро имеют очень незначительный объем.

По данным Нацбанка, 16 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 18,1 млн долларов: на 177,5 млн долларов было подано заявок на покупку и на 159,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7732 гривен, а продают по 31,0809 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 18 мая снизился на 906,7 млн и составил 55 575,6 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 6 месяцев и 1,5 года. Удалось разместить ценные бумаги на общую сумму 7,46 млрд гривен.

На наличном валютном рынке – вновь ажиотажный спрос на доллар. Ровно сутки назад в столице продавали наличного «американца» по 34,75-34,80 гривен. Сегодня к этому времени ценник взлетел до 35,80-36,00 гривен. Рост больше чем на 1 гривну за день операторы объясняют спекулятивным спросом, возникшим после интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который заявил о том, что в Украине могут уже в ближайшие дни отменить фиксированный курс доллара.

Евро на FOREX в среду корректируется после того, как этой ночью достиг отметки 1,0563 доллара. В результате начавшегося падения евро опустился до 1,0494 доллара, после чего опять вернулся выше уровня 1,05. На гривну за сутки вырос и наличный евро: еще вчера в столице его можно было купить по 36,60-36,70 гривен, а сегодня – уже по 37,60-37,80 гривен. Если бы не снижение на FOREX, рост цены мог бы достичь 1,30-1,50 гривен.

Колебания цены биткоина за последние сутки существенно снизились. В настоящее время на бирже Binance﻿ биткоин торгуется в пределах $29700-30100 за монету $30788,37. На рынке установилось временное равновесие между покупателями и продавцами, но долго так продолжаться не будет.