Эксперты рассказали, что ждет водителей на АЗС в ближайшее время

В ближайшее время, после отмены госрегулирования цен на бензин, обеспечить заявленную правительством стоимость топлива (52-58 грн за литр) никак не получится, сообщает Сегодня.

Об этом рассказали эксперты в эксклюзивном материале.

По словам участников рынка, из-за дефициты бизнес и фермеры выкупали все мелкооптовые партии, что повлекло рост стоимости энергоресурсов.

"Оптовые цены уже неделю не растут, дизель держится на уровне 65-63 грн на бензонорму. Можно сказать, что цены даже немного снизились. Еще неделю назад дизель в опте стоил 70 грн за литр. Нужно понимать, что пока на опте цена будет выше, чем на АЗС, на АЗС топливо не появится" , – сказал основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

Эксперт утверждает, что именно аграрии и бизнес сейчас формируют спрос на оптовые партии, потому что боятся не успеть сделать все необходимые полевые работы.

Леушкин считает, что в ближайшее дни топлива на заправках больше не станет, поскольку импорт, хоть и растет, но все еще превышает предложение.

"Со временем сети АЗС, уважающие себя и своих клиентов, будут наполняться, и купить топливо с каждым днем будет все проще" , – заявляет Леушкин.

Когда появится бензин?

Точные даты, когда дефицит будет ликвидирован и бензин начнут продавать без ограничений эксперты сказать не могут.

Большинство уверены, что до конца месяца очереди станут меньше, а через два месяца полностью наладиться новая логистика.

Проблема заключается в том, что трейдеры хоть и законтрактовали необходимые ресурсы, но не могут их довезти из европейских портов в Украину.

"Вопрос решается, те же поляки удивляются нашим темпам, но все равно нужно время. Ожидается, что месяца два. Это при условии, что ничего не случится, а на войне произойти может все что угодно" , – считает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Что будет с ценами?

По словам экспертов, в ближайшее время на рынке сохранится дефицит топлива и цены будут колебаться в диапазоне 55-70 грн за литр.

Когда рынок насытится, они пойдут вниз, но конкретное время назвать невозможно.