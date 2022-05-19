Валютный рынок в условиях войны: день 85-й

В четверг 19 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 17 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 54,82 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 105,40 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 104,01 млн долларов, в евро – на 1,38 млн долларов в эквиваленте. Уже шестой день подряд операции в евро имеют очень незначительный объем.

По данным Нацбанка, 17 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был больше, чем объем заявок на покупку на 19,3 млн долларов: на 155,9 млн долларов было подано заявок на покупку и на 175,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,8158 гривен, а продают по 31,1240 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 19 мая снизился на 1332,89 млн и составил 54 242,76 млн гривен.

На наличном валютном рынке продолжается ажиотажный спрос на доллар. Ровно сутки назад в столице продавали наличного «американца» по 35,80-36,00 гривен. Сегодня к этому времени ценник взлетел до 36,90-37,00 гривен, т.е. за день рост составил еще одну гривну на долларе. При этом в крупных областных центрах доллар продают еще дороже. Так, в Одессе к обеду доллар подорожал до 37,30 гривен, а в Харькове – до 37,40-37,50 гривен. Разрыв между наличным и безналичным курсом доллара превысил 25%.

Евро на FOREX в четверг опять растет после того, как вчера поздно вечером опустился до отметки 1,0457 доллара. К моменту написания статьи он поднялся до 1,0537 доллара, и рост продолжается. Причиной очередной волны роста евро стало ослабление доллара против всех ведущих мировых валют на фоне признаков ослабления карантина из-за коронавируса в Шанхае, что способствовало улучшению настроений на мировых финансовых рынках. Наличный евро под воздействием сразу двух однонаправленных векторов – роста на FOREX и удорожания наличного доллара – буквально взлетел, подорожав за сутки на 1,20 гривны. Вчера в это же время евро можно было купить по 37,60-37,80 гривен, а сегодня – уже по 38,80-39,00 гривен.

Российский рубль продолжает укрепление: к 12 часам дня по киевскому времени доллар опустился до 61,95 руб/$.

Криптовалюта №1 биткоин немного подешевел. Сегодня его цена на бирже Binance﻿ колеблется в пределах $28600-29900 за монету $30788,37. Число желающих купить биткоин по такой цене превышает число продавцов в 2 раза.