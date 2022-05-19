Гайдай: россияне пытаются отрезать Луганскую область от других регионов

Россияне пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами, захватив трассу "Лисичанск-Бахмут", об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он добавил, что вчера эвакуации не было, потому что были проблемы с бронированным автомобилем. В предыдущем рейсе автомобиль попал под обстрел и были повреждены колеса. Уже все отремонтировали.