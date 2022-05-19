Гайдай: россияне пытаются отрезать Луганскую область от других регионов
Россияне пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами, захватив трассу "Лисичанск-Бахмут", об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Также он добавил, что вчера эвакуации не было, потому что были проблемы с бронированным автомобилем. В предыдущем рейсе автомобиль попал под обстрел и были повреждены колеса. Уже все отремонтировали.
"Россияне обстреливают все населенные пункты свободной Луганщины. Ремонтировать коммуникации невозможно. Больница в Северодонецке пока продолжает работать. Еще одну "скорую" и емкости для воды передадим Горной общине. Из-за постоянных боевых действий в Белогоровку добраться невозможно", - написал Гайдай.