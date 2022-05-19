Энергетический гигант Венгрии готовится к отказу от российской нефти

Венгерская энергетическая группа MOL, которая является одной из крупнейших в Восточной Европе, начала подготовку к модернизации, позволяющей трем ее нефтеперерабатывающим заводам перерабатывать исключительно нероссийскую нефть.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

В настоящее время Венгрия является страной, блокирующей шестой пакет санкций ЕС против России за вторжение в Украину. В пакет должно войти нефтяное эмбарго, и из-за оппозиции Венгрии послы так и не договорились о последующих санкциях блока на последней встрече.

Правительство премьера Орбана заявляет, что подпишет эмбарго только если страна получит исключение на трубопроводную нефть, ведь у нее нет выхода к морю, а нефтеперерабатывающие заводы пока не могут обрабатывать легкий сорт Brent. Там говорят, что на модернизацию энергосистемы нужно 18 млрд евро и хотят, чтобы ЕС помогал с этим финансово.

MOL, частично принадлежащий венгерскому правительству, оценил модернизацию своих НПЗ в 700 млн. евро, однако процесс может длиться несколько лет, ведь осуществлять его придется без остановки работы этих заводов.

Хотя MOL еще не приступила к переоборудованию, компания попросила своих инженеров подготовиться к перспективе того, что в будущем российской нефти в системе больше не будет.

"Нефтеперерабатывающий завод всегда готовится к худшему и не может представить себе серую зону" , – сказал директор по производству Золт Хафф.

"Если мы можем что-либо концептуализировать, мы должны это сделать. … Сейчас мы готовимся к худшему сценарию, при котором мы можем перерабатывать только легкую нефть" , - сказал он.

Отмечается, что компания потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки более тяжелой, но более дешевой российской нефти типа Ural.