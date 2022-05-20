Крупнейший швейцарский страховщик сворачивает бизнес в России

Одна из крупнейших страховых компаний мира, швейцарская Zurich Insurance Group (Zurich), продает российский бизнес местной команде и выйдет с российского рынка, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в официальном заявлении﻿﻿ компании.

Отмечается, что российский бизнес будет продан 11 членам команды российского подразделения.

"При новых владельцах бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом, тогда как Zurich больше не будет осуществлять бизнес-операции в России.

Соглашение позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка", – говорят в компании.

Продажу российского подразделения должны согласовать соответствующие регуляторы.

Основным направлением деятельности Zurich Россия является поддержка деятельности международных клиентов Zurich в России.

Напомним:

В 2021 году Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", чтобы не попасть под новые санкции США.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance временно отказалась от логотипа Z в соцсетях, поскольку она напоминает маркировку техники российских оккупационных войск в Украине.