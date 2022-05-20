Валютный рынок в условиях войны: день 86-й

В пятницу 20 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 18 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 3,35 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 102,052 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 101,746 млн долларов, в евро – на 0,306 млн долларов в эквиваленте. Семь дней подряд операции в евро имеют очень незначительный объем.

По данным Нацбанка, 18 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 24 млн долларов: на 219,16 млн долларов было подано заявок на покупку и на 195,15 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,9711 гривен, а продают по 31,2808 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 20 мая вырос на 911,5 млн и составил 55 154,3 млн гривен.

На наличном валютном рынке – резкие колебания цены на доллар. Вчера во второй половине дня в Киеве ценник на продажу наличного «американца» достиг 37,90-38,00 гривен, после чего начал снижаться. Сегодня утром доллар в столице готовы были продавать по 35,90-36,00 гривен, но затем вновь начал расти спрос, и к 14 часам дня ценник подскочил до 37,00-37,10 гривен. Подобные колебания наблюдаются и в других крупных городах. Определенное влияние на настроения на рынке оказали высказывания некоторых народных депутатов, заявивших, что в ближайшее время доллар в Украине будет стоить 40 гривен. В то же время руководство Национального банка заявляет о том, что не собирается в ближайшее время «отпускать» курс безналичного доллара, который уже почти 3 месяца удерживается на уровне 29,2549 гривен.

Евро на FOREX в пятницу торгуется в диапазоне 1,0554-1,0599 доллара после резкого роста в четверг, когда на короткое время был достиг уровень 1,0607 доллара. Цена наличного евро растет и падает синхронно с наличным долларом. Так вчера во второй половине дня в столице евро подорожал до 39,90-40,00 гривен. Утром пятницы евро подешевел до 38,00-38,20 гривен, но к 14 часам опять вырос до 39 гривен. Одной из причин таких сильных скачков аналитики называют то, что банки фактически не принимают участия в валютообмене (поскольку НБУ установил предельный уровень отклонения наличного курса от официального в размере 10%).

Курс доллара к рублю рухнул с 62 до 57 руб/$, после чего отскочил до 59 рублей. Укрепление рубля продолжается уже два месяца, несмотря на экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза.

После вчерашнего падения биткоин пытается расти. Сегодня его цена на бирже Binance﻿ достигла $30777,33 за монету. Разница между числом желающих купить биткоин и продать его сократилась, но покупателей все еще гораздо больше, чем продавцов.