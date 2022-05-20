Нацбанк снял ограничение на курс продажи валюты

Национальный банк Украины отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%, сообщает Зеркало недели.

Как информирует пресс-служба НБУ﻿﻿, ограничение перестанет действовать 21 мая. Также отменяются аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.