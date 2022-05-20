Нацбанк снял ограничение на курс продажи валюты
Национальный банк Украины отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%, сообщает Зеркало недели.
Как информирует пресс-служба НБУ, ограничение перестанет действовать 21 мая. Также отменяются аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.
"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.