Валютный рынок в условиях войны: день 89-й

В понедельник 23 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 19 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 157,54 млн долларов. Все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций не было совсем.

По данным Нацбанка, 19 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 57,3 млн долларов: на 262,7 млн долларов было подано заявок на покупку и на 205,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке совершаются также операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 15:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,1974 гривен, а продают по 31,5094 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 23 мая уменьшился на 7605,3 млн и составил 47 549 млн гривен.

На наличном валютном рынке продолжаются резкие колебания цены на доллар. На выходных на столичном рынке в результате очередной волны ажиотажного спроса ценник на продажу наличного «американца» доходил до 38,60-38,70 гривен, а в некоторых областных центрах доллар продавали даже по 40 грн. Утром понедельника курс продажи в столице ненадолго опустился на 1 гривну, до 37,60 гривен, но затем вновь пошел вверх. К моменту написания статьи доллар в Киеве опять продают по 38,00-38,10 гривен.

Сегодня, получив разрешение от Национального банка не ограничивать курсы покупки-продажи наличной валюты, к торговле валютой постепенно начали возвращаться коммерческие банки. Однако ожидаемого облегчения и удешевления доллара это пока не принесло.

Евро на FOREX резко вырос и достиг отметки 1,0687 доллара на фоне резкого ослабления американского доллара против остальных ведущих мировых валют. В Украине наличный евро перешагнул отметку в 40 гривен: сегодня в столице за него просят 40,20-40,40 гривен, а на выходных в областных центрах евро доходил на продаже до 41 гривен.

Выходные на криптовалютном рынке прошли довольно спокойно. В частности, биткоин на бирже Binance﻿ продолжает торговаться в пределах 28500-30500$ за монету. Число желающих купить биткоин по-прежнему в 2 раза больше, чем продавцов.