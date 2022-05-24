Валютный рынок в условиях войны: день 90-й

Во вторник 24 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 20 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 82,66 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 240,20 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,077 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 20 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 194,8 млн долларов: на 328,1 млн долларов было подано заявок на покупку и на 133,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке совершаются также операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 31,3279 гривен, а продают по 31,6412 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 24 мая вырос на 10096 млн и составил 57 645 млн гривен.

На наличном валютном рынке наблюдается тенденция снижения цен на доллар и евро. Так, если сутки назад в столице доллар продавали по 38,00-38,10 гривен, то к моменту написания статьи ценник опустился до 36,70-36,85 гривен. Подешевел доллар и в областных центрах: в Черкассах и Житомире – до 37,00 гривен, в Одессе и Чернигове – до 36,90; в Запорожье доллар начали продавать по 36,80 гривен, а в Луцке – по 36,20.

Второй день подряд в наличном валютообмене активно участвуют коммерческие банки. И купить, и продать доллары и евро в кассе отделений можно по вполне рыночному курсу. А порой – даже успеть сдать дороже рыночного в «зазевавшийся» банк.

Евро на FOREX продолжает расти, потому что Европейский центральный банк ясно дал понять, что видит завершение денежно-кредитной политики с отрицательными процентными ставками. Сегодня он достиг отметки 1,0736 доллара, после чего вернулся к уровню 1,07. В Украине наличный евро дешевеет из-за снижения цены на наличный доллар. Если вчера в столице за евро просили 40,20-40,40 гривен, то сегодня крупный объем реально купить по 39,30-39,50 гривен. Только из-за роста на FOREX евро в Украине подешевел слабее, чем доллар.

Российский рубль опять растет; сегодня доллар подешевел до 56,35 руб/$, поскольку экспортеры усиленно продают валюту, готовясь платить налоги. Поскольку налоги платятся в рублях, им приходится продавать все больше валюты.

На криптовалютном рынке второй день наблюдается снижение амплитуды колебаний. Биткоин﻿ торгуется в узком диапазоне 29100-29500$ за монету. Интерес к покупкам криптовалюты №1 сохраняется; крупные ордера на покупку расположены в районе уровня 29000$ за 1BTC.