В Нацполиции сообщили о 10 братских могилах на Киевщине

В Киевской области в настоящее время найдено в общей сложности 10 массовых захоронений граждан, но эта цифра не является окончательной.﻿ Об этом в эфире украинских телеканалов заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, сообщает Укринформ.

"(Массовые захоронения граждан в Киевской области — ред.) есть. На территории Киевской области мы нашли пока что более 10 массовых захоронений граждан, большинство из них, 8 – это в Бучанском районе. Самые масштабные были именно здесь, в Буче, где, соответственно, были 40 и 57 тел погибших. И, к сожалению, эта цифра не окончательная" , – проинформировал он.

Отдельно Небытов сказал, что в настоящее время уже были найдены и осмотрены 418 тел только в Буче, и большинство из них – более 50 процентов – это люди, погибшие не от минно-взрывных устройств или под завалами, а от стрелкового оружия.

"Эти преступления страшны, и они фиксируются. И, таким образом, я надеюсь, российский агрессор будет привлечен к ответственности" , – уточнил он.

Глава полицейских столичной области, отвечая на вопрос, как привлечь к ответственности тех, кто совершал эти зверства, отметил, что в настоящее время вся правоохранительная система и силы безопасности работают под координацией ОГП.

"Мы сообща, все следственные подразделения, даже ГБР, СБУ, НПУ – все делали фиксацию этих преступлений. Далее идет уже процесс установления всех тех людей, которые в составе армии рф находились на территории Киевской области. Далее уже идет процессуальный порядок рассмотрения доказательств и предъявления соответствующих подозрений" , – сообщил правоохранитель.

Он заявил, что правоохранители надеются, что с привлечением иностранных специалистов, в частности, и специалистов МУС, удастся собрать такие доказательства, которыми можно будет привлечь и организаторов, и исполнителей этих преступлений к уголовной ответственности не только по национальному, но и по международному законодательству.

Отдельно он сказал, что после таких длительных интенсивных боев, которые ранее происходили на территории Киевской области, и на Бучанщине в том числе, сейчас можно говорить о том, что здесь уже установлена ​​такая относительная безопасность.

Небытов напомнил, что фактически один день боевых действий равен месяцу разминирования, и отметил, что людям, которые возвращаются назад, нужно быть осторожными.

"Мы понимаем, что среди таких разрушений может очень много оставаться неразорвавшихся мин, снарядов, гранат, взрывчатки. Отдельно мы знаем, как действовали российские оккупанты — они коварно миновали все подряд, даже бытовые приборы, сплошь хотели заминировать все, чтобы как можно больше нанести вред гражданскому населению" , – сказал полицейский.

Со своей стороны заместитель начальника Бучанского райуправления ГСЧС Украины в Киевской области Тарас Гордиенко уточнил, что в течение апреля – мая 2022 года пиротехники ГСЧС вместе с работниками Нацполиции в этом регионе обследовали более 13 тысяч гектаров территории и около 1200 домовладений.