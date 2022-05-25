Валютный рынок в условиях войны: день 91-й

В среду 25 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 23 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 188,76 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 428,96 млн долларов. Все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций не было совсем.

По данным Нацбанка, 21 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 256,6 млн долларов: на 354,7 млн долларов было подано заявок на покупку и на 98,1 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,2352 гривен, а продают по 31,5476 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 25 мая снизился на 12220 млн и составил 45 425 млн гривен.

На наличном валютном рынке утром среды продолжилось снижение цен на доллар и евро. Так, если сутки назад в столице доллар продавали по 36,70-36,85 гривен, то к 12:00 ценник опустился до 35,60-35,70 гривен. Такие цены вызвали повышенный интерес со стороны покупателей, что спровоцировало разворот тренда. К моменту написания статьи ценник на продажу наличного «американца» в Киеве подскочил до 36,00 гривен.

Евро на FOREX падает после нескольких дней роста, в результате которого вчера был достигнут уровень 1,0748. К моменту написания статьи евро опустился до отметки 1,0662 доллара. Под воздействием сразу двух факторов- удешевления наличного доллара и снижения на FOREX – наличный евро в Украине резко подешевел. Если вчера в столице за евро просили 39,30-39,50 гривен, то сегодня в районе 12:00 крупный объем реально было купить по 38,30-38,40 гривен. Впрочем, как только наличный доллар вновь начал расти в цене, синхронно с ним подорожал и евро.



На криптовалютном рынке цена на биткоин вновь идет вверх. В настоящий момент на бирже Binance﻿ его продают по $29770 за монету. Колебания в диапазоне 28800-30800 долларов продолжаются уже почти две недели.

Интерес к покупкам криптовалюты №1 сохраняется; крупные ордера на покупку расположены в районе уровня $29150 за 1BTC.