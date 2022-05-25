Харьковская ОГА: враги обстреляли оккупированную Балаклею, есть погибшие

Россияне обстреляли захваченный город Балаклея на Харьковщине. По предварительным данным, два человека погибли и еще семь получили ранения. Об этом заявила советница главы Харьковского областного совета, волонтер Наталья Попова.

«В результате артобстрела Балаклеи. Предварительно: 7 человек получили ранения. В том числе один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. 2 человека, к сожалению, погибли», - написала Попова в Фейсбуке.