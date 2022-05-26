Цены на авто в РФ побили мировые рекорды

Российские аналитики подсчитали, что цены на импортные авто в РФ выше, чем за границей, сообщает Сегодня.

Авторынок в России переживает рекордный рост цен из-за санкций Запада. Даже так называемое укрепление рубля не помогло замедлить темпы удорожания.

Специализированные российские ресурсы проанализировали цены на автомобили и пришли к выводу, что импортные машины в РФ – одни из самых дорогих в мире.

Hyundai Solaris

Одной из самых популярных моделей на рынке авто является корейский автомобиль Hyundai Solaris. В Китае за одну такую машину просят 11,1 тыс. долларов (327 тыс. грн), в США – 16,6 тыс. долларов (490 тыс. грн), а в РФ – 24,7 тыс. долларов (729 тыс. грн).

Renault Duster

Как известно, из-за войны в Украине, компания Renault остановила производство авто в Москве. Местные власти быстро захватили мощности и решили выпускать с конвейера "Москвич". А вот популярный кроссовер Renault Duster могут производить в российском Тольятти, хоть и под брендом Lada.

В то же время цены на качественный оригинальный автомобиль в РФ зашкаливают. Если в Румынии его можно купить за 15,3 тыс. евро (481 тыс. грн), а в Бразилии – за 20,7 тыс. евро (651 тыс. грн), то россиянам его сбывают за 27,4 тыс. евро (862 тыс. грн).

Nissan Qashqai

Среди лидеров авторынка в России оказался и кроссовер Nissan Qashqai. Есть версии японца с двигателями на 1,2 л и на 2 л. В США и Германии цена на такой автомобиль плюс-минус одинакова 23-24,8 тыс. евро (723-780 тыс. грн), а вот население РФ может купить его не менее чем за 39,6 тыс. евро (1,24 млн грн).

Mazda CX-5

Эту марку машин пока тоже не выпускают с конвейера в России, но дилеры еще продают запасы. Кроссовер продают в США за 26,2 тыс. долларов (773 тыс. грн), в Германии – за 29,5 тыс. евро (928 тыс. грн), а в РФ цена на машину составляет 44,9 тыс. евро (1,41 млн грн).

Volkswagen Tiguan

Популярностью среди россиян пользуется и Volkswagen Tiguan, но из-за вторжения РФ в Украину немецкая компания приостановила сотрудничество с агрессором. Дилеры еще сбывают кроссоверы, но по заоблачным ценам. Если в США Volkswagen Tiguan реализуют за 26,4 тыс. долларов (779 тыс. грн), а в Германии – за 30,6 тыс. евро (962 тыс. грн), то населению России его сбывают за 57,3 тыс. евро (1,8 млн грн).

Toyota RAV4

Бестселлером среди "японцев" является Toyota RAV4, который выпускали на заводе в Санкт-Петербурге, но сейчас предприятие испытывает "трудности из-за логистических проблем". На рынке все еще продают кроссоверы с двигателями на 2 и 2,5 литра, но дороже, чем за границей. К примеру, в США Toyota RAV4 можно купить за 26,9 тыс. долларов (794 тыс. грн), в Бельгии или Германии – в пределах 36-37,7 тыс. евро (1,13-1,16 млн грн), а в России его продают по 45,3 тыс. евро (1,42 млн грн).