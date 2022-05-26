Сравнение цен: где выгоднее купить бензин и дизельное топливо в Украине

В связи с дефицитом топлива, в Украине поднялись цены на бензин, газ и дизельное топливо. НВ промониторил цены на самые популярные АЗС и обнаружил, где покупать выгоднее всего, сообщает Новое время.

А-95+

Цены на этот вид бензина колеблются от 50,50 грн за литр на Укрнафта до 52 грн на KLO.

А-95

Стоимость этого топлива составляет от 48,99 грн/л на БРСМ-Нафта до 52 грн/л на Wog и Okko.

А-92

В отличие от А-95, на многих АЗС это топливо отсутствует в наличии. Цены на него - в диапазоне от 47,99 грн на БРСМ-Нафтадо 50 грн за литр на Okko.

ДП

Самым дорогим в Украине стало самое дизельное топливо. Самая низкая цена за него – 54,99 грн за литр. По такому ценнику его можно приобрести на АЗС БРСМ-Нафта. Наиболее распространена (и самая высокая) цена в мае на такой тип топлива – 58 грн/литр. За такую стоимость можно приобрести на заправках Okko, Wog и KLO.

Газ

Также поднялась цена газа. Самая низкая цена на него предлагает сеть UPG — 34 грн. Больше всего придется заплатить на Mango – 43,99 грн.